PGNiG ma umowę z Cheniere na dostawy LNG z USA w okresie 24 lat



Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło z firmą Cheniere Marketing International, LLP umowę zakupu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w okresie 24 lat w łącznym wolumenie ok. 39,73 mld m3 gazu w całym okresie podała spółka.

"Umowa z Cheniere na zakup przez spółkę i dostawy do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu jako podstawowego terminalu odbiorczego LNG w ilości:

• w latach 2019-2022: ok. 0,73 mld m3 gazu po regazyfikacji łącznie w całym okresie;

• w latach 2023-2042: ok. 39 mld m3 gazu po regazyfikacji łącznie w całym okresie, tj. ok. 1,95 mld m3 gazu po regazyfikacji rocznie;

została zawarta na okres 24 lat. Dostawy będą realizowane w formule Delivery Ex-Ship" - czytamy w komunikacie.

W ocenie zarządu PGNiG, warunki umowy z Cheniere, w tym konkurencyjna cena, są satysfakcjonujące w kontekście realizacji strategii Grupy PGNiG w zakresie rozwoju handlu LNG na rynkach światowych, podano także.

"Podstawowymi terminalami załadunkowymi dla dostaw od Cheniere będą terminale skraplające Sabine Pass w Luizjanie oraz Corpus Christi w Teksasie, USA" - napisano też w materiale.

W połowie października br. PGNiG zawarło dwie umowy na dostawy po ok. 1 mln ton LNG rocznie od spółek z USA. Wówczas prezes Piotr Woźniak zapowiadał, że PGNiG planuje do końca roku podpisać co najmniej jeszcze jeden kontrakt na dostawy gazu LNG do Polski.

Prezes mówił wówczas, że PGNiG będzie importować gaz LNG ze Stanów Zjednoczonych o ponad 20% tańszy niż gaz obecnie importowany do Polski z Rosji.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)