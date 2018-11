QubicGames planuje wydać 10 nowych tytułów na Nintendo Switch do 31 I 2019 r.



Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - QubicGames planuje wydać 10 nowych tytułów na konsolę Nintendo Switch do 31 stycznia 2019 r., podała spółka.

"Przychody ze sprzedaży gier na konsolę Nintendo Switch w trzecim kwartale 2018 roku były niższe od przychodów w drugim kwartale 2018 roku o 26% co wynikało z faktu, że spółka od lipca do października 2018 roku nie wydała żadnej gry. Trzeba podkreślić, że do 31 stycznia 2019 roku planowane jest wydanie 10 nowych tytułów, z czego 6-8 zostanie wydanych jeszcze w tym roku, a przynajmniej 4 w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku" - czytamy w raporcie.

W okresie dwóch miesięcy począwszy od 30 listopada 2018 roku planowane wydanie 10 tytułów, co pozwoli podwoić portfolio gier na konsoli Nintendo Switch, podkreśliła spółka.

"Spółka QubicGames w trzecim kwartale 2018 roku koncentrowała prace nad dalszą ekspansją na konsolę Nintendo Switch, w szczególności w roli globalnego wydawcy. Spółka w trzecim kwartale 2018 roku oraz na początku czwartego kwartału skupiła się na przygotowaniu do wydania (w tym portowaniu) projektów firm trzecich - 'Wondershot', 'Utopia 9', 'Coffee Crisis', 'Koloro', 'Mana Spark', 'Odium to the Core' oraz własnych tytułów - 'Coloring Book' i 'Geki Yaba Runner'" - czytamy dalej.

QubicGames S.A. jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. i wyprodukowało już łącznie ponad 20 gier wideo. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.

(ISBnews)