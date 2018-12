Była to czwarta podwyżka stóp procentowych w tym roku, oraz dziewiąta w cyklu rozpoczętym w grudniu 2015 r.

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednomyślnie.

W komunikacie Fed napisano, że "pewne kolejne, stopniowe podwyżki" stóp procentowych będą "spójne z trwałym wzrostem aktywności gospodarczej, mocną sytuacją na rynku pracy oraz z inflacją w pobliżu 2-proc., symetrycznego celu FOMC w średnim terminie".

W porównaniu do poprzedniego komunikatu dodano słowo "pewne" ("some") co może odzwierciedlać obniżenie przez członków Fed oczekiwań co do kolejnych podwyżek stóp procentowych.

W grudniowej projekcji mediana prognoz członków Fed dotyczących liczby podwyżek stóp procentowych w 2019 r. spadła do dwóch z trzech przewidywanych we wrześniu.

Jednocześnie członkowie Fed obniżyli prognozy dotyczące stóp procentowych w długim terminie, czyli tzw. neutralnej stopy procentowej. Mediana oczekiwań spadła do 2,75 proc. z 3,00 proc. we wrześniu.

W komunikacie podtrzymano także ocenę, że "ryzyka dla perspektyw gospodarczych wydają się być zasadniczo zbilansowane". Zaznaczono jednak, że Fed będzie nadal monitorował światową gospodarkę oraz finanse i oceniał wpływ zachodzących tam wydarzeń na perspektywy gospodarcze.

Fed podał, że wydatki gospodarstw domowych "nadal mocno rosły", natomiast wzrost inwestycji był "bardziej umiarkowany w porównaniu z szybkim tempem wzrostu wcześniej w tym roku".

Na listopadowym posiedzeniu Fed nie zmienił stóp procentowych. Ostatnia podwyżka stóp procentowych miała miejsce po posiedzeniu z 26 września 2018 r.

