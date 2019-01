Sfinks ponowi subskrypcję akcji serii P, prezes deklaruje objęcie nawet całości



Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - W związku z niedojściem do skutku emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Sfinks Polska, spółka rozpoczyna nową subskrypcję akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w celu realizacji zobowiązań wobec kredytodawcy oraz pozyskania finansowania dalszej ekspansji, podał Sfinks. Główny akcjonariusz i prezes Sylwester Cacek zadeklarował objęcie części lub całości akcji tak, by zamknąć subskrypcję na wymaganym poziomie.

Zgodnie z aneksem do umowy kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska z 8 października 2018 r. grupa zobowiązała się do emisji co najmniej 5,5 mln zł do końca 2018 r., wydłużając przed końcem roku termin subskrypcji akcji do 9 stycznia 2019 r. Sfinks w ramach oferty prywatnej zaoferował od 2 do 6 mln akcji, przypomniano w komunikacie.

"Mimo, że emisja nie doszła do skutku, władze Grupy Sfinks widzą zainteresowanie akcjami spółki. Startują z nową emisją wyznaczając termin rozpoczęcia zapisów na akcje od 22 stycznia, a termin zakończenia subskrypcji na 28 lutego 2019 r. w ramach emisji akcji serii P" - czytamy dalej.

W związku z brakiem wymaganej przez bank wartości emisji i zmianą terminu jej realizacji, spółka jest w bieżącym kontakcie z kredytodawcą, informując go o wszystkich działaniach, mających na celu wywiązanie się ze zobowiązania do emisji.

"Rozmowy prowadzone z inwestorami pozwalają nam optymistycznie patrzeć na uplasowanie wymaganej liczby akcji do końca lutego. Jesteśmy spokojni o naszą sytuację płynnościową" - powiedział Cacek, cytowany w komunikacie.

"Informuję, że złożę ofertę objęcia wszystkich akcji w subskrypcji otwartej na podstawie uchwały zarządu z dnia 9.01.2019 r. W przypadku złożenia zapisu przez innych uprawnionych inwestorów moja oferta pozostanie na poziomie umożliwiającym zamknięcie subskrypcji na poziomie minimum 5,5 mln zł" - napisał Cacek w osobnym oświadczeniu.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)