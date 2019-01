MF ostrzega przez fałszywymi e-mailami nt. poprawności złożonych deklaracji

Źródło: PAP

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor informuje o wątpliwościach dot. złożonej deklaracji oraz wzywa do ustosunkowania się co do zaistniałej sytuacji. Apelujemy o ostrożność - podaje w środę MF.