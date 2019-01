Grupa Lotos uruchomiła instalację do produkcji wodoru w ramach projektu EFRA



Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos uruchomiła instalację produkcji wodoru HGU (hydrogen generator unit) wybudowaną w ramach projektu EFRA, dzięki czemu w gdańskiej rafinerii o blisko 20% wzrosły możliwości produkcji wodoru, podała spółka.

Nowo wybudowana instalacja pomyślnie przeszła ruch testowy, tym samym potwierdzone zostały parametry gwarantowane przez głównego wykonawcę firmę KT – Kinetics Technology, podano w komunikacie.

"Za nami kolejny ważny etap projektu EFRA. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to jeszcze w tym roku rafineria w Gdańsku z tej samej ilości przerabianego surowca będzie mogła produkować więcej oleju napędowego oraz paliwa lotniczego" – skomentował wiceprezes ds. inwestycji i innowacji Patryk Demski, cytowany w komunikacie.

Do tej pory Grupa Lotos posiadała dwie instalacje do produkcji wodoru. Rafineria w Gdańsku zużywa obecnie w ciągu godziny ok. 13,5 tony wodoru. Wydajność trzeciej, nowo wybudowanej instalacji to 2,5 tony tego gazu na godzinę.

Wodór niezbędny jest na instalacjach: hydroodsiarczania benzyny z koksowania (CNHT), łagodnego hydrokrakingu (MHC) i hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS).

Projekt EFRA (Efektywna Rafinacja) zakłada budowę kilku nowych instalacji rafineryjnych oraz rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji i obiektów, dzięki którym znacznie pogłębi się przerób ropy naftowej w gdańskiej rafinerii. W ten sposób Grupa Lotos będzie mogła wytworzyć dodatkowe 900 tys. ton wysokomarżowych produktów (głównie oleju napędowego oraz paliwa lotniczego) z tej samej ilości przerabianej ropy naftowej. Podstawowe instalacje Projektu EFRA realizowane są w ramach kontraktów wg formuły "pod klucz" przez włoską firmę KT SpA (Kinetics Technology). W grudniu 2018 r. Lotos Asfalt i KT SpA podpisały aneks do umowy dla zakresu DCU,w dokumencie m.in. potwierdzono termin uruchomienia kluczowej instalacji (DCU) do 31.05.2019.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)