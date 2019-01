Zalecono też - jeśli takie wyjazdy są niezbędne - stosowania szczególnych środków ostrożności, służących ochronie takich urządzeń, jak laptopy.

Państwowa komisja ds. nadzoru i zarządzania aktywami (SASAC), która nadzoruje ok. 100 chińskich przedsiębiorstw państwowych, poleciła w ostatnich tygodniach niektórym z tych firm, by ich przedstawiciele, jeśli muszą udać się w podróż zagraniczną, zabierali ze sobą tylko bezpieczne, przeznaczone do użytku za granicą laptopy - podał Bloomberg powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Wydano też ostrzeżenie dotyczące podróży do Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii, czyli - wraz z USA - uczestników tzw. sojuszu pięciorga oczu, czyli paktu przewidującego wymianę informacji wywiadowczych.

Reuters odnotowuje, że napięcie między Chinami a Stanami Zjednoczonymi wzrosło ostatnio za sprawą zatrzymania w Kanadzie - na wniosek USA - dyrektor finansowej firmy Huawei, Meng Wanzhou, którą Waszyngton podejrzewa o łamanie amerykańskich sankcji nałożonych na Iran.

We wtorek rzeczniczka chińskiego MSZ wezwała Kanadę do niezwłocznego uwolnienia Meng Wanzhou, zarzucając stronie kanadyjskiej nadużycie procedur prawnych.

Reuters odnotowuje, że oficjalnie Pekin nie wiąże skazania przez chiński sąd na karę śmierci Kanadyjczyka za przemyt narkotyków, ani aresztowania w Chinach dwóch obywateli Kanady, którym zarzucono, że stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, z zatrzymaniem Meng. Chiński dziennik "Global Times" napisał w poniedziałek, że wszelkie sugestie, iż Chiny sięgnęły po wyrok śmierci, by wywrzeć presję na Kanadę to "niedorzeczne spekulacje" i okazywanie "pogardy" dla chińskiego prawa.

Kanadyjskie MSZ ostrzega obywateli Kanady przed podróżami do Chin, wskazując na ryzyko "arbitralnego stosowania tam lokalnych przepisów prawnych".

