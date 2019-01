Wydarzeniem ostatnich godzin było oczywiście głosowanie w brytyjskim parlamencie nad umową dot. brexit'u wynegocjowaną z UE przez T. May. Zgodnie z oczekiwaniami parlament odrzucił propozycję, chociaż skala porażki jest historyczna. Rozkład głosów wyniósł 432-202, co jest najdotkliwszą porażką rządu brytyjskiego od 1864r. (wedle danych RTRS). Scenariusz ten był jednak brany pod uwagę stąd zwyżki kwotowań funta jeszcze przed głosowaniem. Aktualnie możliwe są dwa scenariusze – przedłużenie terminu deadline'u (aktualnie 29/03) – oraz brexit bez umowy z UE bądź uniknięcie całego procesu w ogóle (potencjalne rozpisanie nowego referendum). Dużo zależeć będzie od wyników głosowania nad votum nieufności dla T. May w dalszej części dnia. Paradoksalnie więc wczorajsza porażka T. May w brytyjskim parlamencie traktowana jest przez rynki jako szansa na docelowe pozytywne rozstrzygnięcie w zakresie brexit'u. Eurodolar podnosi się z okolic 1,14 USD (po ok.60pipsowym spadku). Brak jest mocniejszej reakcji na PLN – wyjątek stanowi kurs GBP/PLN, który podbił z ok. 4,8 PLN do aktualnych 4,8350 PLN, co było sygnalizowane już wczoraj. Podsumowując możemy założyć, iż jest aktualnie realizowany scenariusz domyślny, stąd docelowo ograniczone zmiany na rynkach.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy dane dot. inflacji bazowej za grudzień. Rynek spodziewa się wskazania na poziomie 0,6% r/r wobec poprzednich 0,7% r/r. Ponadto warto bliżej przyjrzeć się danym z USA (Beżowa Księga, sprzedaż detaliczna), wskazaniom makro z UK oraz decyzji Banku Centralnego Turcji odnośnie stóp procentowych. Uwaga rynków najpewniej skupi się jednak nad zapowiedzianym na dziś głosowaniem nad votum nieufności dla rządu T. May.

Z rynkowego punktu widzenia trudno wskazać istotniejsze zmiany układów wokół PLN. Najciekawiej prezentuje się oczywiście GBP/USD, z tymże wynika to głównie z zachowania szterlinga na szerokim rynku. Sam PLN pozostaje stabilny, podtrzymując stany konsolidacyjne.

Autor: Konrad Ryczko, analityk Dom Maklerski BOŚ