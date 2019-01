Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wyniosły 61,8 mln zł w IV kw.



Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Poziom spłat wierzytelności należnych Grupie Best w IV kw. 2018 roku wyniósł 61,8 mln zł, podała spółka. Grupa Best osiągnęła w 2018 roku 260,8 mln zł spłat z wierzytelności jej należnych, czyli o 9% więcej r/r. Grupa zainwestowała łącznie ponad 81 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 1,4 mld zł.

"Rynek kapitałowy i finansowy mają za sobą niełatwy rok - z pewnością jest wiele kwestii, które obnażyła sprawa GetBack. Niestety, konsekwencje ponosi wiele rzetelnych, stabilnych spółek giełdowych - choćby w postaci ograniczenia finansowania dłużnego. Nadal brakuje dobrych mechanizmów kontroli standardów - zwłaszcza w kontekście jakości i wiarygodności sprawozdań finansowych. Wszystkie te elementy sprawiają, że inwestorzy na polskim rynku są zdezorientowani i mniej chętnie inwestują. Warto zwrócić uwagę, że jako jedni z pierwszych dostrzegliśmy zagrożenia w branży windykacyjnej - zwłaszcza zbyt wysokie ceny portfeli wierzytelności. Wstrzymaliśmy inwestycje, skupiliśmy się na doskonałości operacyjnej, na jeszcze efektywniejszym odzyskiwaniu należności. Musieliśmy się także mierzyć ze zmianami w prawie. Teraz - zgodnie z naszymi przewidywaniami - rozpoczął się spadek cen portfeli, co daje znacznie więcej przestrzeni do nowych inwestycji. Wierzymy, że efekty naszych działań będą zauważalne już w 2019 i 2020 roku" - skomentował prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

W 2018 roku Grupa Best uruchomiła spółkę zależną na rynku włoskim. Best Italia zajmie się działalnością windykacyjną, co docelowo ograniczy konieczność zlecania czynności windykacyjnych podmiotom zewnętrznym, przypomniano.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)