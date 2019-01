"Oczywiście zrobimy wszystko, aby znaleźć uporządkowane rozwiązanie, ale jesteśmy także przygotowani, jeśli nie będzie uporządkowanego rozwiązania" - powiedziała Merkel dziennikarzom. "Nadal mamy czas, by negocjować, ale chcemy teraz zobaczyć, co brytyjska premier (Theresa May) zaproponuje" - dodała.

We wtorek wieczorem brytyjska Izba Gmin zdecydowaną większością głosów odrzuciła zawarte w listopadzie między Londynem a Brukselą porozumienie o warunkach wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Większość przedstawicieli UE oraz pozostałych państw członkowskich, którzy do tej pory się wypowiadali, wykluczyła możliwość renegocjacji porozumienia.

Jeżeli nie zostaną podjęte jakieś inne ustalenia, Wielka Brytania opuści Unię Europejską 29 marca bez porozumienia, czyli nie będzie związana żadnymi zobowiązaniami wobec UE ani nie będą przysługiwać jej żadne prawa.

>>> Czytaj też: Wielka Brytania to dziś najwolniejsza gospodarka w G7. W sprawie brexitu są tylko złe i gorsze scenariusze