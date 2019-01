Wskaźnik Stoxx Europe 600 zniżkuje o 0,6 proc., po dwóch dniach wzrostów.

Akcje banku SocGen tanieją o 4 proc., po tym gdy spółka podała, że spodziewa się spadku przychodów w IV kw. o 20 proc. Ta informacja negatywnie wpływa też na notowania innych banków - BNP Paribas zniżkuje o 2,1 proc.

1,4 proc. traci wskaźnik Stoxx 600 Automobiles, po tym gdy przewodniczący Senackiej Komisji Finansowej Kongresu USA Chuck Grassley poinformował, że prezydent Donald Trump skłania się do nałożenia ceł na importowane samochody.

Akcje spółki Faurecia zniżkują o 2,3 proc., Daimler traci 1,9 proc., Valeo na minusie o 1,7 proc., Porsche zniżkuje o 1,6 proc., PSA Group i VW notują zniżki o 1,6 proc., a Continental traci 1,5 proc.

Inwestorzy nadal interesują się relacjami na linii USA-Chiny.

"Wall Street Journal" podała za anonimowymi źródłami, że amerykańskie władze federalne prowadzą dochodzenie w sprawie chińskiego giganta telekomunikacyjnego Huawei Technologies Co. - o rzekomą kradzież tajemnic handlowych T-Mobile US Inc.

Z kolei chiński rząd potwierdził w czwartek, że wicepremier Chin Liu He weźmie udział w dwustronnych rozmowach handlowych USA-Chiny w USA w dniach 30-31 stycznia.

Z pola widzenia nie znika też kwestia Brexitu. We wtorek Izba Gmin odrzuciła umowę w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, którą wcześniej wynegocjował rząd premier Theresy May.

W środę z kolei premier W.Brytanii obroniła się przed wnioskiem o udzielenie jej wotum nieufności.

Analitycy wskazują, że teraz Theresę May czeka okres delikatnych, ale i niebezpiecznych negocjacji w sprawie wyjścia W.Brytanii z UE - May musi poszukiwać kompromisu z jej przeciwnikami politycznymi zaledwie 10 tygodni przed ostatecznym terminem opuszczenia Unii.

Premier W.Brytanii musi szybko działać, aby przełamać impas ws. Brexitu, i wrócić do parlamentu do poniedziałku, by przedstawić plan B.

"Musimy znaleźć rozwiązania, które zapewnią wystarczające wsparcie w tej Izbie (Izbie Gmin)" - powiedziała May.

Na rynku walutowym w czwartek euro tanieje o 0,05 proc. do 1,1388 USD. Brytyjski funt zniżkuje 0,3 proc. do 1,2851 USD, a japoński jen zwyżkuje 0,3 proc. do 108,80 za dolara USA.

Na giełdzie NYMEX w Nowym Jorku ropa WTI tanieje o 0,9 proc. do 51,83 USD.

Miedź na LME w Londynie drożeje o 0,1 proc. do 5.975,00 USD za tonę.

Indeksy w Europie - godz. 09.20

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3057,59 -0,64 DAX Niemcy 10840,51 -0,83 FTSE 100 W.Brytania 6831,13 -0,46 CAC 40 Francja 4778,06 -0,68 IBEX 35 Hiszpania 8858,30 -0,61 FTSE MIB Włochy 19354,76 -0,63

(PAP Biznes)