W raporcie centrum studiów włoskiej federacji przemysłowców (Confindustria) zwraca się uwagę, że to właśnie producenci eksportowanego masowo do Wielkiej Brytanii białego musującego wina z Wenecji Euganejskiej i Friuli-Wenecji Julijskiej są jednymi z tych, którzy mogą najbardziej odczuć konsekwencje ewentualnego brexitu bez porozumienia.

Odnotowuje się, że do Zjednoczonego Królestwa trafia połowa eksportu Prosecco. W ciągu roku jego sprzedaż na rynku brytyjskim wzrosła o 6 proc. Producenci wina obawiają się barier cenowych i chaosu celnego oraz braku gwarancji handlowych w przypadku, gdyby Wielka Brytania wyszła z Unii bez zawarcia umowy w tej sprawie.

W opracowaniu eksperci związku włoskich przemysłowców zauważają, że brexit bez umowy oznaczać może to, że przynajmniej przez pewien okres stosowane byłyby reguły Światowej Organizacji Handlu. A to odczułyby włoskie firmy eksportujące swe towary do Wielkiej Brytanii - ostrzegli. Konsekwencje poniosłoby również ponad 100 włoskich firm, które mają swe główne siedziby w Zjednoczonym Królestwie.

"Brak porozumienia mógłby kosztować je miliardy z powodu prawdopodobnych nowych przeszkód i skomplikowanych procedur uzyskania zgody na działalność w Londynie" - oświadczył Leonardo Simonelli Santi, prezes włoskiej Izby Handlu w tym mieście.

Ponadto zwraca się uwagę na to, że możliwy chaos w związku z brexitem może skłonić wielkie międzynarodowe koncerny do ucieczki z Wielkiej Brytanii do innych krajów.

"Niestety z powodów strukturalnych i instytucjonalnych Włochy nie są przygotowane na to, aby skorzystać z tej okazji" - ocenili ekonomiści z Confindustrii.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)