W poniedziałek w Brukseli trwa spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej. Czaputowicz poinformował dziennikarzy, że przedstawił szefom dyplomacji państw członkowskich założenia konferencji bliskowschodniej, która będzie organizowana w Warszawie w lutym.

Jak powiedział, reakcja na konferencje jest "pozytywna". "Jesteśmy na początkowym etapie. Program ramowy jest określony przez nas i przez Stany Zjednoczone i będzie dzisiaj dystrybuowany. (...) Myślę, że wtedy państwa podejmą decyzję, natomiast do mnie dochodzą sygnały ze strony wielu ministrów, że rozważają udział w tej konferencji" - wskazał.

Zaznaczył, że minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Jeremy Hunt powiedział mu podczas rozmowy, że zrobi wszystko, aby być na konferencji. Dodał, że rozmawiał także z ministrem spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maasem, który odniósł się do niej pozytywnie. "Jesteśmy dobrej myśli" - wskazał Czaputowicz. Dodał, że zapewnił ministrów co do tego, że na pewno na konferencji będzie możliwość przedstawienia "w sposób nieskrępowany" stanowiska Unii Europejskiej, nawet jeśli się ono różni w niektórych szczegółach od stanowiska USA. (PAP)