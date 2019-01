Grupa Murapol wprowadziła do oferty ponad 2 tys. mieszkań w 11 miastach



Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - Grupa Murapol wprowadziła do oferty łącznie ponad 2 tys. lokali mieszkalnych w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu oraz Gdyni, Tychach, Toruniu, Gliwicach, Mikołowie i Wieliczce, podała spółka. Zaoferowane w ramach "oferty 2 000" mieszkania powstają zarówno w nowych projektach, jak i kolejnych etapach już realizowanych przedsięwzięć deweloperskich.

"Grupa Murapol zwiększa swoją ofertę o ponad 2 000 lokali mieszkalnych o odpowiadającej im powierzchni użytkowej mieszkań przekraczającej 85 tys. m2, powstających w projektach realizowanych w 11 miastach Polski. Największy wybór mają mieszkańcy Krakowa i Wieliczki, do których zostaje skierowanych ok. 560 nowych lokali, powstających w kolejnych etapach dwóch krakowskich inwestycji, a także w podkrakowskiej Wieliczce" - czytamy w komunikacie.

O blisko 360 mieszkań grupa zwiększyła swoją ofertę w Katowicach, a o 275 w Poznaniu, gdzie rozpoczyna komercjalizację nowego projektu realizowanego przy ul. Dymka. 245 nowych lokali trafi na rynek gdyński, a po ok. 140 zostaje skierowane do wrocławian oraz mieszkańców Torunia. Po ok. 100 kolejnych mieszkań Murapol oferuje klientom z Gliwic i Mikołowa, a nieco mniej z Tychów i Warszawy, podano również.

"Sytuacja na rynku mieszkaniowym nieustannie kreuje okazje do wzrostu dla doświadczonych firm deweloperskich, które doskonale wyczuwają potrzeby klientów oraz tendencje i sentymenty w konkretnych lokalizacjach i umieją wykorzystać te informacje w przygotowywaniu swoich ofert mieszkaniowych. Grupa Murapol jest obecna na rynku od 18 lat, w trakcie których zdobyła bogate doświadczenia oraz wypracowała know-how, które obecnie pozwala jej być jedną z wiodących firm deweloperskich w Polsce. W Nowy Rok wchodzimy z rozbudowaną propozycją mieszkań o 'ofertę 2 000', skierowaną do szerokiego grona klientów, od mieszkańców Trójmiasta, przez klientów z Polski centralnej, aż po Małopolan i nabywców z województwa śląskiego. Uważamy, że dobrze skrojona oferta, optymalnie odpowiadająca na zapotrzebowanie poszczególnych rynków, zawsze spotka się z zainteresowaniem klientów. Dlatego jestem spokojny o komercjalizację wprowadzanych do sprzedaży projektów" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w materiale.

W 2018 roku Grupa Murapol sprzedała 3 560 lokali mieszkalnych wobec 3 605 rok wcześniej. Zgodnie z przyjętą strategią na lata 2019/2021+ grupa chce utrzymać stabilną sprzedaż na poziomie 3-3,5 tys. lokali rocznie, przypomniano.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

(ISBnews)