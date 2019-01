Movie Games nawiązuje współpracę z Hydra Games



Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - Movie Games nawiązało współpracę z nowym studiem na rynku gier wideo - Hydra Games, podała spółka. Spółka produkować będzie gry poruszające tematykę problemów społecznych, a jej produkcje dostępne będą na PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox, podano także.

"Współpraca z Hydra Games daje nam możliwość uzyskania partnera, który rozumie naszą filozofię i prezentuje wysoki poziom działań, które pozwalają nam wierzyć, iż tytuły wyprodukowane przez Hydra Games zaprezentują najwyższą jakość. Dzięki skupieniu Hydra Games na określonej tematyce produkcji, mamy pewność, że powierzone im tytuły zostaną w pełni przeanalizowane i zrozumiane, a w konsekwencji zaprezentują najwyższą jakość i przemyślaną rozgrywkę" - powiedział prezes Movie Games Mateusz Wcześniak,cytowany w komunikacie.

"Rynek gier wideo charakteryzuje się przystępnością i niskim progiem wejścia, co jednocześnie tworzy ryzyko jego przepełnienia i wysokiej konkurencyjności. Aby osiągnąć faktyczny sukces, należy zidentyfikować niszę, której zapełnienie pozwoli na wyróżnienie się spośród innych. Taką niszą dla Hydra Games są projekty poruszające tematykę problemów społecznych" - powiedziała prezes Hydra Games Dominika Szot, cytowana w komunikacie.

Spółka zapowiada wewnętrzne portowanie tytułów na konsole w celu zachowania najwyższych standardów produktu i dostosowania go do potrzeb konkretnych platform.

"Hydra Games dokonała zakupu modułów od Movie Games. Movie Games ma w swoim portfolio liczne, pozytywnie odebrane tytuły na PC i NintendoSwitch, jak również świetnie zapowiadające się produkcje wykonywane m.in. na licencji Discovery Channel 'Alaskan Truck Simulator' czy 'Mythbusters', a także spotykający się z entuzjastycznym odbiorem horror 'The Beast Inside'" - czytamy także.

Jeszcze w 2019 roku spółka planuje wydać trzy tytuły pod własnym szyldem, jednak na tym etapie nie zdradza więcej szczegółów.

Movie Games S.A. jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego, od 25 lat związanego z branżą gier komputerowych i Mateusza Wcześniaka, fana gier z doświadczeniem w sektorze finansowym. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku.

(ISBnews)