W poniedziałek w Londonderry (Derry) - drugim co do wielkości mieście Irlandii Północnej - policja przeprowadziła kontrolowaną eksplozję obiektu znajdującego się w samochodzie typu van, skradzionym przez trzy zamaskowane osoby, a następnie porzuconym na jednej z ulic. Ponadto sprawdzała dwa inne skradzione samochody - należący do Royal Mail oraz sieci supermarketów Asda. W żadnym jednak nie było ładunku wybuchowego.

Wszystkie alerty miały miejsce dwa dni po eksplozji niewielkiego ładunku wybuchowego, umieszczonego w samochodzie pozostawionym przed sądem w Londonderry. Nikt nie odniósł w nim obrażeń. O przeprowadzenie ataku podejrzana jest Nowa IRA - jeden z odłamów Irlandzkiej Armii Republikańskiej, który jest przeciwny porozumieniu wielkopiątkowemu z 1998 r., kończącemu konflikt w Irlandii Północnej. W poniedziałek PSNI zatrzymała piątą osobę w związku z tą sprawą, ale zarazem poinformowała, że wszystkie cztery zatrzymane wcześniej wypuszczono bez postawienia zarzutów.

Sobotnia eksplozja oraz poniedziałkowe incydenty wzbudziły obawy, że uśpiony od dwóch dekad konflikt w Irlandii Północnej może odżyć, zwłaszcza w przypadku, gdyby Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej bez porozumienia i gdyby przywrócona została fizyczna granica między Irlandią Północną a Republiką Irlandii.

We wchodzącej w skład Zjednoczonego Królestwa Irlandii Północnej od końca lat 60. XX wieku do 1998 roku trwał konflikt między protestancką większością chcącą pozostania pod zwierzchnictwem Londynu, a katolicką mniejszością walczącą o zjednoczenie Irlandii. Londonderry - nazywane przez katolików Derry - to jedno z miejsc, które było najmocniej dotknięte konfliktem.(PAP)