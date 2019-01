GetBack: Ogłoszenie wyników głosowania wierzycieli dot. układu w piątek



Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - W siedzibie Sądu Okręgowego we Wrocławiu odbyło się zgromadzenie wierzycieli GetBack w restrukturyzacji, podczas którego głosowano nad przyjęciem zaktualizowanych propozycji układowych, podała spółka. Wyniki przedmiotowego głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości w najbliższy piątek, tj. 25 stycznia.

"W trakcie przedmiotowego zgromadzenia wierzycieli miało miejsce głosowanie nad przyjęciem zaktualizowanych propozycji układowych [...], które to propozycje zostały dodatkowo zmodyfikowane przez spółkę poprzez pomniejszenie poziomu zaspokojenia wierzycieli spółki z grupy kapitałowej Abris Capital Partners z uprzednio deklarowanych 10% do 5%. Wyniki przedmiotowego głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości w najbliższy piątek, tj. w dniu 25 stycznia 2019 r." - czytamy w komunikacie.

GetBack informował wcześniej, że 21 stycznia 2019 r. przedstawił w ramach postępowania restrukturyzacyjnego zaktualizowane propozycje układowe, w celu przyjęcia układu przez zgromadzenie wierzycieli. Zaktualizowane propozycje układowe zostały złożone przez spółkę do akt postępowania restrukturyzacyjnego.

GetBack S.A. w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)