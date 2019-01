Asseco SEE ma zgodę RN na nabycie udziałów Necomplus za 7,67 mln euro



Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Asseco South Eastern Europe wyraziła zgodę na nabycie 67,66% udziałów w spółce Necomplus S.L. w Alicante za 7 669 000 euro, podała spółka. Sprzedającym jest Asseco Western Europe.

"Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. informuje, że w dniu 22 stycznia 2019 r. rada nadzorcza ASEE wyraziła zgodę na nabycie 67,66% udziałów w kapitale zakładowym spółki Necomplus S.L. z siedzibą w Alicante, Hiszpania za łączną kwotę 7 669 000 euro, płatną w trzech ratach. Nabycie udziałów zostanie sfinansowane ze środków własnych z opcją częściowego refinansowania kredytem bankowym w przyszłości" - czytamy w komunikacie.

Necomplus prowadzi działalność w Hiszpanii, Portugalii, Peru, Kolumbii, Andorze i Dominikanie. Głównym obszarem działalności jest instalacja i serwis terminali płatniczych (POS) oraz usługi BPO/call center. Necomplus należy do grupy kapitałowej Asseco Poland od 2010 roku. Sprzedającym jest Asseco Western Europe S.A. w 100% zależna od Asseco Poland.

"Na dzień zamknięcia transakcji, Necomplus będzie posiadała zobowiązanie w wysokości 2 180 000 euro wobec Asseco Western Europe, które zgodnie z umową pożyczki zostanie spłacone do czerwca 2021 r" - czytamy dalej.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)