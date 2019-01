Ovostar zmniejszył produkcję jaj r: r do 1 625 mln sztuk w 2018 r.



Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Ovostar Union zmniejszył produkcję jaj r/r do 1 625 mln sztuk w 2018 r. (wobec 1 659 mln jaj rok wcześniej), podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach wzrósł do 1 381 mln sztuk (+16% r/r).

"Udział eksportu pozostał na poziomie z poprzedniego roku, tj. 43%. W ujęciu wolumenowym, sprzedaż na eksport wzrosła o 11% wobec 2017 r. i wyniosła łącznie 587 mln jaj" - czytamy w komunikacie.

Stado kur ogółem wyniosło 7,61 mln sztuk (wobec 7,69 mln sztuk w 2017 r.). Stado nośne liczyło 6,38 mln sztuk (6,62 mln sztuk rok wcześniej), podano również.

Średnia jednostkowa cena sprzedaży jaj wzrosła o 19% r/r do 1,819 UAH, zaś w ujęciu dolarowym - o 16% r/r do 0,067 USD.

W 2018 r. przetworzono 530 mln jaj wobec 541 mln sztuk rok wcześniej. Produkcja przetworów suszonych wyniosła w ub.r. 2 959 ton (wobec 3 246 ton rok wcześniej), a przetworów płynnych - 12 435 ton (wobec 11 602 tony rok wcześniej).

Wolumen sprzedaży przetworów suszonych wyniósł 2 712 ton (wobec 3 300 ton rok wcześniej), z czego na eksport przypadło 70% (w 2017 r.: 72%). Średnia cena przetworów suszonych wzrosła o 14% r/r do 131,61 UAH/kg, a w ujęciu dolarowym - o 11% r/r do 4,84 USD/kg. .

Sprzedaż przetworów płynnych wzrosła do 12 265 ton (z 11 497 ton rok wcześniej), z czego na eksport przypadło 46% (w 2017 r.: 44%), ze średnią ceną wyższą o 19% r/r wynoszącą 39,52 UAH/kg, a w ujęciu dolarowym - o 16% r/r wynoszącą 1,45 USD/ kg.

"Pomimo dość niekorzystnych warunków dla producentów jaj obserwowanych na światowym rynku jaj w 2018 r., spółce udało się pokazać dobre wyniki. Ponadto w ub. roku położyliśmy solidne podstawy dla dalszego wzrostu - zarówno ilościowego, jak i jakościowego" - skomentował prezes Ovostar Borys Bielikov, cytowany w komunikacie.

Grupa przedsiębiorstw Ovostar Union to firma agroprzemysłowa z Ukrainy. Zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 r.

(ISBnews)