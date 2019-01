Grupa Lotos planuje otworzyć 11 kolejnych barów Subway w I połowie 2019 r.



Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos planuje otworzyć 11 kolejnych barów kanapkowych sieci Subway w I połowie 2019 r., podała spółka. Obecnie Lotos zarządza 24 restauracjami tej sieci i jest największym franczyzobiorcą Subway'a w Polsce.

"W pierwszej połowie 2019 r. zaplanowano otwarcia kolejnych 11 punktów restauracji Subway na stacjach Lotos. W lutym w Ostrołęce, Giżycku oraz Stalowej Woli. W marcu - przy drodze S7 (MOP Suchedniów) i w Gdańsku, w kwietniu w Pruszczu Gdańskim, Wrocławiu i przy autostradzie A4 (MOP Wysoka), a w maju przy drodze S3 (MOP Sitno), przy autostradzie A6 z Polski do Niemiec (MOP Kołbaskowo) oraz w Pruszkowie" - czytamy w komunikacie.

W obszarze pozapaliwowym koncern kładzie szczególny nacisk na rozwój oferty gastronomicznej. To jeden z kluczowych elementów realizowanej w latach 2017-2022 strategii rozwoju, podkreślono.

"Aktualnie oferta gastronomiczna oferowana pod marką własną - Cafe Punkt - dostępna jest w sieci Lotos na 401 stacjach, w tym na 106 stacjach franczyzowych. Lotos współpracuje z siecią Subway wszędzie tam, gdzie widzi możliwość i potrzebę wzbogacenia stacyjnego menu. Franczyzowe bary szybkiej obsługi, w których kupić można m.in. kanapki, sałatki i wrapy, idealnie spełniają to kryterium" - czytamy dalej w komunikacie.

W latach 2015-2018 r. Lotos otworzył na własnych stacjach paliwowych już 24 restauracje Subway. Blisko połowa z nich powstała przy autostradach i drogach ekspresowych.

Subway to amerykańska sieć tzw. restauracji szybkiej obsługi. Obecnie to największa na świecie sieć pod względem liczby lokali, globalnie posiada ponad 44 500 restauracji w 110 państwach, z czego w Polsce działa około 130 restauracji, podano w materiale.

Na początku stycznia br. Grupa Lotos podała, że wśród 495 stacji pod marką Lotosu 189 to stacje franczyzowe. Pozostałe 306 to stacje własne, w tym 20 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) przy autostradach i drogach ekspresowych.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)