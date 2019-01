W rozmowie z Bloomberg TV szefowa chadeków została zapytana o wysuwane przez władze USA groźby nałożenia sankcji na niemieckie firmy zaangażowane w budowę gazociągu Nord Stream 2.

"Myślę, że sposób uprawiania polityki przez amerykańską administrację - za pomocą licznych sankcji, z wychodzeniem z międzynarodowych porozumień - nie jest dobrym sposobem na współpracę z innymi" - powiedziała Kramp-Karrenbauer.

Polityk, która w grudniu zastąpiła Angelę Merkel na czele CDU, pochwaliła też niemiecką kanclerz za jej środowe wystąpienie na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, w którym zdecydowanie broniła multilateralizmu i zawierania kompromisów w międzynarodowych relacjach.

Na czwartkowym spotkaniu z udziałem Merkel oraz przywódczyń świata polityki i biznesu Kramp-Karrenbauer podkreśliła, że negocjacje, kompromisy i przestrzeganie międzynarodowych zasad w przeszłości pozwoliły wiele osiągnąć światowym mocarstwom.

"To bardzo trudne, gdy jeden z partnerów nagle mówi, że te zasady przestały obowiązywać, a on sam wycofuje się z tych porozumień" - powiedziała niemiecka polityk według tłumaczenia jej wypowiedzi na angielski. "To sprawia, że współpracowanie na świecie staje się trudne" - dodała.

Światowe Forum Ekonomiczne w szwajcarskim Davos potrwa do piątku. Jego hasło przewodnie w tym roku brzmi: "Globalizacja 4.0: Kształtowanie globalnej architektury w epoce czwartej rewolucji przemysłowej".

