KE wzywa Polskę do pełnego otwarcia swojego rynku dla pośredników kredytowych



Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska wzywa Polskę do wywiązania się z obowiązku stosowania wszystkich przepisów zawartych w unijnej dyrektywie o kredycie hipotecznym, podała Komisja. W szczególności KE domaga się, by Polska wprowadziła w życie przepisy umożliwiające pośrednikom kredytowym zarejestrowanym w innych państwach członkowskich oferowanie na polskim rynku pełnego zakresu usług.

"Dyrektywa ta służy zwiększeniu ochrony konsumentów w obszarze kredytów hipotecznych, jak również pobudzeniu konkurencji poprzez harmonizację i zaostrzenie wymogów dotyczących informacji udzielanych przed zawarciem umowy oraz dzięki otwarciu rynków krajowych dla zagranicznych pośredników kredytowych. Przeszkody, które napotykają ci pośrednicy, ograniczają konkurencję na rynku, a tym samym możliwość uzyskania przez konsumentów kredytów hipotecznych na możliwie najkorzystniejszych warunkach. Po przesłaniu do właściwych władz pierwszej uzasadnionej opinii w grudniu 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o przesłaniu dodatkowej uzasadnionej opinii. W przypadku nieudzielenia przez władze krajowe zadowalającej odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE, podano także.

(ISBnews)