TIM rozpoczął procedurę zniesienia dematerializacji akcji spółki w 100% zależnej - Rotopino.pl - i wycofania jej akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, podał TIM.>>>>

Astarta Holding

Astarta Holding sprzedała 52 556 ton cukru w IV kw. 2018 r., co oznacza spadek o 53% r/r, podała spółka. Średnia cena cukru wyprodukowanego przez grupę spadła o 14% r/r do 9 590 UAH/t. >>>>

Tauron

Tauron pracuje nad biznesowym wykorzystaniem technologii blockchain w elektromobilności. W ramach programu Pilot Maker Elektro ScaleUp koncern zamierza przetestować na swojej infrastrukturze autorskie rozwiązanie MC2 Energy – poinformowała w piątek Grupa Tauron. >>>>

Maciej Witucki złożył rezygnację z funkcji prezesa Work Service z dniem 28 lutego br., podała spółka. Ze stanowiska zrezygnował także wiceprezes Tomasz Ślęzak. >>>>

Netia

Netia jako pierwszy operator w Polsce i jeden z pierwszych w Europie, uruchomiła funkcjonalność CDC-F (Colorless Directionless Contentionless - Flexgrid) w swojej szkieletowej sieci transmisyjnej DWDM. Dzięki nowym rozwiązaniom Netia może zestawiać kanały optyczne o przepływności powyżej 1 Tb/s, a pojemność głównych węzłów wzrosła aż ośmiokrotnie, podała spółka. >>>>

Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu, warta 33,09 mln zł netto, została wybrana w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Gazociąg DN 1000 Polska-Słowacja o długości 19 km", podał Izostal. >>>>

Empik

Empik odnotował w 2018 r. 575 tys. więcej zamówień online niż rok wcześniej, a także 100-procentowy wzrost liczby transakcji w aplikacji i 30-procentowy udział w segmencie wszystkich klientów dokonujących zakupów internetowych w Polsce, podała spółka. Marka zapowiada dalszy wzrost udziału sprzedaży online w całości biznesu. >>>>





Orange Polska zaprosił do akceleracji 15 startupów w 2018 r., wynika z podsumowania programu Orange Fab. Zyskały one bezpośredni kontakt z inwestorami, mentorami i ekspertami, a także dostęp do klientów i infrastruktury Orange Polska. >>>>

