GetBack: Propozycja układowa została przyjęta większością 86% głosów



Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - W głosowaniu wierzycieli, propozycję układową GetBack w restrukturyzacji przyjęto większością 86% głosów, podała spółka.

"Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji […] informuje o uzyskaniu przez zarząd spółki w dniu 25 stycznia 2019 r. informacji o pozytywnym wyniku głosowaniu nad przyjęciem propozycji układowej spółki z dnia 22 stycznia 2019 r. Zarząd spółki informuje, że propozycja układowa została przyjęta większością 86% głosów" - czytamy w komunikacie.

Propozycja układowa, która była przedmiotem głosowania na zgromadzeniu wierzycieli 22 stycznia 2019 r. zakłada m.in. podział wierzycieli na siedem grup, przy czym w Grupie 1 znaleźli się obligatariusze spółki.

Warunki restrukturyzacji zobowiązań spółki wobec wierzycieli z Grupy 1 przewidują spłatę należności głównej w 25%, w 16 ratach (w tym dwie pierwsze raty ustalono na 0%), należnych co sześć miesięcy.

"Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 1 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu" - czytamy w propozycjach układowych.

GetBack informował wcześniej, że 21 stycznia 2019 r. przedstawił w ramach postępowania restrukturyzacyjnego zaktualizowane propozycje układowe, w celu przyjęcia układu przez zgromadzenie wierzycieli. Zaktualizowane propozycje układowe zostały złożone przez spółkę do akt postępowania restrukturyzacyjnego.

GetBack S.A. w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)