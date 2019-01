Netia skokowo zwiększyła pojemność swojej sieci transmisyjnej



Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Netia jako pierwszy operator w Polsce i jeden z pierwszych w Europie, uruchomiła funkcjonalność CDC-F (Colorless Directionless Contentionless - Flexgrid) w swojej szkieletowej sieci transmisyjnej DWDM. Dzięki nowym rozwiązaniom Netia może zestawiać kanały optyczne o przepływności powyżej 1 Tb/s, a pojemność głównych węzłów wzrosła aż ośmiokrotnie, podała spółka.

"Netia posiada jedną z najbardziej rozległych szkieletowych sieci transmisji danych w Polsce. Dzięki realizowanym systematycznie inwestycjom w najnowsze technologie transmisyjne DWDM (Dense Wave Division Multiplexing), zwiększające możliwości transmisji w pojedynczych włóknach światłowodowych, operator skokowo zwiększa przepustowość sieci, przy wykorzystaniu tej samej lub mniejszej liczby włókien światłowodowych" - czytamy w komunikacie.

W ostatnich miesiącach do istniejących wcześniej funkcjonalności: Colorless (tzw. dowolny kolor), Directionless (dowolny kierunek transmisji), dodano Contentionless (zwiększenie pojemności sieci) i Flexgrid (lepszą utylizację sieci) oraz GMPLS L1 (protokół przełączania danych w warstwie elektrycznej). Zapewnia to możliwość przesyłania sygnałów klienckich z prędkością 250 Gb/s oraz tworzenia super-kanałów optycznych o przepływności powyżej 1 Tb/s, podano także.

Ponadto aż ośmiokrotnie wzrosła ilość danych, które mogą przyjąć główne węzły sieci Netii, przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania pasma optycznego, zaznaczono także.

"Ruch przypadający na użytkownika w naszej sieci rośnie średnio co roku o ok. 30%. Ta wartość nie jest dla nas wyzwaniem. Pojemność sieci musi być znacznie większa od średniej, gdyż w godzinach szczytu ruch jest nieporównanie większy, a wraz ze wzrostem popularności wideo w sieci, szczyty transferów osiągają coraz wyższe wartości, stąd m.in. ostatnie inwestycje" - powiedział dyrektor Departamentu Rozwoju i Zarządzania Siecią w Netia Bartłomiej Zaremba, cytowany w komunikacie.

Dodał, że nowe rozwiązania, których dostawcą jest firma Nokia, zapewniają spółce również szybszą realizację usług na potrzeby klientów i jeszcze lepszą ochronę przed awariami, także wielokrotnymi i następującymi w krótkich odstępach czasu.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.

(ISBnews)