PGNiG: Po zmianach w taryfach, rachunki gosp. domowych za gaz nie wzrosną w 2019



Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Zatwierdzenie taryf przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) oznacza, że rachunki gospodarstw domowych za gaz nie wzrosną r/r w 2019 r., podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Taryfa dystrybucyjna dla Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) została obniżona o 5%, a taryfa dla paliwa gazowego PGNiG Obrót Detaliczny podwyższona o 2,5%.

"Koszty transportu gazu stanowią około 1/3 wysokości rachunku za gaz, a koszty paliwa gazowego około 2/3 jego wysokości. Zatwierdzone zmiany taryf oznaczają więc, że prawie 6,5 mln gospodarstw domowych, które są klientami PGNiG Obrót Detaliczny, korzystających z gazu do przygotowywania posiłków, do ogrzewania wody, jak i do ogrzewania domów, otrzyma rachunki za gaz w praktycznie niezmienionej wysokości w stosunku do rachunków z drugiej połowy 2018 roku - oczywiście, przy założeniu, że zużyją tę samą ilość gazu" - czytamy w komunikacie.

Nowe taryfy, zatwierdzone 25 stycznia 2019 r., będą obowiązywać od 15 lutego do końca grudnia 2019 r.

"PGNiG Obrót Detaliczny z początkiem roku wprowadziło na rynek bardzo dobrą ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw rozliczających się na podstawie tzw. cennika. Mimo wejścia w życie od 1 stycznia 2019 nowego cennika na paliwo gazowe, wszyscy przedsiębiorcy z tej grupy, którzy otrzymali nowy cennik mogą do końca lutego br. zawrzeć promocyjny aneks do umowy o nazwie Stale Niska Cena obowiązujący od początku 2019 roku do końca 2020 roku, tj. na okres 24 miesięcy, zamrażający koszty paliwa gazowego na poziomie z grudnia 2018 r." - czytamy dalej.

Średnie rachunki za gaz dla gospodarstw domowych pozostaną nadal o ok. 7% niższe niż na koniec 2015 r., dzięki wielokrotnemu obniżaniu przez PGNiG cen gazu w ciągu ostatnich 3 lat, zaznaczono także.

"Łączne oszczędności na rachunkach za gaz dla gospodarstw domowych od początku 2016 roku do końca 2019 roku (w stosunku do poziomu cen z końca 2015 roku) wyniosą średnio:

- przygotowanie posiłków - łączna oszczędność w wysokości 113 zł

- podgrzewanie wody - łączna oszczędność w wysokości 469 zł

- ogrzewanie mieszkań lub domów - łączna oszczędność w wysokości 1427 zł" - podsumowano.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)