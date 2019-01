"Prawdopodobieństwo reakcji [RPP] poprzez podwyżkę stopy procentowej jest teraz niższe niż było w mojej ocenie kilka miesięcy temu" - powiedział Hardt w wywiadzie dla radia Tok FM.



Podczas ostatniej konferencji po posiedzeniu RPP prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński ogłosił, że Rada zakończyła prace nad niestandardowymi instrumentami polityki pieniężnej i podkreślił, że są to rozwiązania przygotowane jest dla następnej RPP.



"Prowadzenie działań niekonwencjonalnych w czasach konwencjonalnych - w czasach wysokiego wzrostu byłoby niekonwencjonalne i nie miałoby sensu. Wzrost [gospodarczy] jest wysoki, inflacja niska, a sektor finansowy jest stabilny. Po co zmieniać w tej sytuacji stopy lub wchodzić w zawsze ryzykowne działania niestandardowe" - powiedział Hardt.



Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała w styczniu stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%.