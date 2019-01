Co trzeci Polak mieszka w budynku ogrzewanym węglem. W poprzednim sezonie grzewczym koszty zaopatrzenia w ten surowiec wzrosły ok. 6,5 proc.; w obecnym sezonie może to być ok. 11,5 proc. - prognozują użytkownicy węgla, ankietowani przez firmę Kantar TNS.