ML System ma umowę z MPWiK na instalacje fotowoltaiczne o wartości 40 mln zł



Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - ML System podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie (MPWiK) umowę dotyczącą zaprojektowania i wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych na terenie zakładów i obiektów MPWiK, podała spółka. Łączna wartość umowy wynosi 39 970 610 zł netto.

"W ramach umowy ze stołecznym MPWiK wykonane zostaną instalacje fotowoltaiczne o całkowitej mocy 6,7 MW. W umowie uwzględniono również uruchomienie systemu automatyki oraz instalację układów elektrycznych i energetycznych. Warto zaznaczyć, że jest to kolejny kontrakt, po realizacjach w Rzeszowie, Stargardzie, Olsztynie i Kaliszu, z przedsiębiorstwem zajmującym się gospodarką wodno-kanalizacyjną" - czytamy w komunikacie.

Całość prac powinna zostać zakończona nie później niż do 31 grudnia 2022 r., a część prac nie później niż do 28 lutego 2021 r., podano również.

"Sukcesywnie budujemy portfel zamówień na 2019 r. oraz kolejne lata. Cieszy nas to, że już w pierwszych tygodniach nowego roku pozyskaliśmy kontrakt, który wpisuje się szczególnie w strategię i misję ML System. Mowa tutaj o największej w dotychczasowej historii firmy umowie o wartości 40 mln zł netto" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w materiale.

ML System S.A. to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2018 r.

(ISBnews)