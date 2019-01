Sprzedaż kredytów za pośrednictwem Open Finance wzrosła o 29% r: r w 2018 r.



Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - Sprzedaż kredytów zrealizowana za pośrednictwem Open Finance wyniosła 10 752 mln zł w 2018 r. i była wyższa o 29% w skali roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. W samym IV kwartale sprzedaż wzrosła do 2 635 mln zł wobec 2 042 mln zł rok wcześniej.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w całym roku wyniosła 9 050 mln zł i była wyższa o 34% w skali roku.

W segmencie kredytów gotówkowych w I-IV kw. br. Open Finance pośredniczył w udzieleniu finansowania na kwotę 968 mln zł (wzrost o 15% r/r), zaś w segmencie w kredytów firmowych na kwotę 734 mln zł (spadek o 5% r/r).

W samym IV kw. wartość kredytów hipotecznych udzielonych za pośrednictwem spółki wyniosła 2 253 mln zł wobec 1 644 mln zł rok wcześniej. Wartość kredytów gotówkowych wyniosła 249 mln zł wobec 199 mln zł rok wcześniej, zaś wartość kredytów firmowych sięgnęła 133 mln zł w IV kw. 2018 r. w porównaniu z 199 mln zł rok wcześniej.

Łączna wartość produktów inwestycyjnych sprzedanych za pośrednictwem Open Finance wyniosła 278 mln zł w I-IV kw. i była niższa o 24% w skali roku. W samym IV kw. 2018 roku było to 67 mln zł wobec 96 mln zł rok wcześniej.

Wartość sprzedaży nieruchomości za pośrednictwem Home Broker wyniosła 2 577 mln zł w I-IV kw. i była niższa o 26% w skali roku. W samym IV kw. było to 448 mln zł wobec 811 mln zł rok wcześniej.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)