KE dopuszcza soję z USA w produkcji biopaliwa, by poprawić relacje

Źródło: PAP

Komisja Europejska poinformowała we wtorek, że sprowadzana do UE ze Stanów Zjednoczonych soja spełnia odpowiednie wymogi i będzie z niej można produkować biopaliwo. Krok ten ma zwiększyć import tego ziarna do UE z USA, tak jak domagał się tego Waszyngton.