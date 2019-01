„Jeszcze wczoraj w Brukseli spotkałem się i rozmawiałem z polskim ministrem rolnictwa, a dziś otrzymaliśmy pisemne powiadomienie głównego weterynarza Polski" o odwołaniu zakazu – cytuje litewskiego ministra rolnictwa Giedriusa Surplysa komunikat resortu rolnictwa.

Litewski minister z satysfakcją odnotował, że „konstruktywny dialog pomógł osiągnąć porozumienie i wznowić handel”.

Problemy w handlu żywymi świniami między Polską a Litwą pojawiły się po decyzji ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego o wstrzymaniu wydawania zezwoleń na przywóz do Polski świń i mięsa wieprzowego z tzw. stref czerwonych ASF z Litwy. Minister podjął ją w połowie grudnia ub.r. na skutek protestów rolników. Wywołało to oburzenie ze strony litewskiej, która wskazywała, że decyzja ta jest niezgodna z unijnymi przepisami i zagroziła, że odwoła się w tej sprawie do KE.

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Litwy w obecności unijnego komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisa Andriukaitisa, w wyniku którego osiągnięto porozumienie o przywróceniu handlu żywymi świniami.

Według danych litewskiego ministerstwa rolnictwa w 2018 roku na Litwie wykryto 51 ognisk ASF w gospodarstwach trzody chlewnej i ubito 22 tys. 704 świń, natomiast w Polsce w ubiegłym roku wykryto 109 ognisk ASF i zlikwidowano 25 tys. 395 świń.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)