Gino Rossi i CCC mają umowę organizacyjną dot. współpracy strategicznej



Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Gino Rossi, CCC, CCC.EU oraz GR Trade Mark podpisały umowę organizacyjną dotyczącą współpracy strategicznej, podało Gino Rossi. Zawarcie umowy jest jednym z warunków wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Gino Rossi ogłoszonego przez CCC.

"Zgodnie z postanowieniami umowy m.in.: (i) zarząd spółki zobowiązał się do niepodejmowania uchwały w przedmiocie upoważniania zawartego w § 6c statutu spółki, tj. z: uprawnienia zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie wyższą niż 20 000 000 zł w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych w ramach kapitału docelowego; (ii) spółka wyraziła zgodę na przeprowadzenie badania due dilligence spółki przez CCC, (iii) uzgodniono plan restrukturyzacji spółki, który zapewni redukcję zobowiązań handlowych spółki, (iv) określono zasady wsparcia płynności spółki przez CCC, przy czym CCC warunkuje udzielenie wsparcia finansowego między innymi nabyciem akcji spółki w wezwaniu, (v) zadeklarowano wolę kontynuowania współpracy w poszerzonym zakresie w oparciu o umowę dotyczącą współpracy biznesowej oraz licencji zawartą 17 września 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Postanowienia wskazane w pkt (iv) i (v) będą realizowane po spełnieniu się warunku zawieszającego wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji o udzieleniu bezwarunkowej zgody na koncentrację przedsiębiorstw polegającą na przejęciu kontroli nad spółką przez CCC w drodze nabycia przez inwestora akcji w kapitale zakładowym spółki albo upływu ustawowego terminu na wydanie takiej decyzji, podano również.

"Ponadto pod warunkiem ziszczenia się warunku zawieszającego emitent i GR udzieliły CCC.EU licencji niewyłącznej na okres 3 lat od zawarcia umowy handlowej na korzystanie ze znaków towarowych i oznaczeń emitenta, w tym sprzedaż towarów z ich użyciem, na terytorium Polski i Czech. W zamian za udzielenie licencji CCC.EU zobowiązuje się do uiszczania na rzecz emitenta i GR, wynagrodzenia określonego zgodnie z postanowieniami umowy handlowej" - czytamy dalej.

W przypadku niespełnienia się warunku zawieszającego najpóźniej do 26 kwietnia 2019 r. CCC uprawniona jest do odstąpienia od umowy. Umowa wiąże strony przez okres jednego roku od dnia jej zawarcia, podsumowano.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)