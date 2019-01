Atal wprowadził do sprzedaży 42 mieszkania w Bronowice Residence w Krakowie



Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Atal wprowadził do sprzedaży 42 mieszkania w VI etapie krakowskiej inwestycji Bronowice Residence, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania to III kwartał 2020 r.

"W szóstym etapie osiedla Bronowice Residence znajdują się mieszkania od 47 do 115 m2. Klienci mają do wyboru lokale dwu-, trzy- i czteropokojowe" - czytamy w komunikacie.

Cena za m2 zaczyna się od 6 900 zł brutto, podano także.

"Bronowice Residence to kameralny projekt, na który składają się budynki z niewielką liczbą mieszkań. W stolicy Małopolski takie inwestycje są rzadkością. Ze względu na swój wyjątkowy charakter osiedle cieszy się dużą popularnością, a wszystkie lokale w poprzednich etapach bardzo szybko znajdowały swoich właścicieli, zaledwie w kilka miesięcy od uruchomienia sprzedaży. Spodziewamy się podobnego zainteresowania szóstym etapem Bronowice Residence" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Sześcioetapowa inwestycja składa się łącznie z 37 budynków wielorodzinnych. Znalazły się w nich 782 mieszkania o powierzchniach od 30 do 115 m2. Poprzednie etapu uzyskały już pozwolenie na użytkowanie, a wszystkie lokale znalazły właścicieli. Lokatorzy mogą korzystać z 4 lokali usługowych znajdujących się na terenie kompleksu, przypomina Atal.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. Atal sprzedał 2 420 lokali w 2018 r.

(ISBnews)