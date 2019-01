Jak poinformował serwis techcrunch.com, Facebook potajemnie płacił użytkownikom za zainstalowanie aplikacji VPN „Facebook Research”, która pozwalała firmie na ściąganie kompleksowych danych o ich aktywności w sieci. Latem zeszłego roku Facebook udostępnił podobnie działającą aplikację Onavo Project, która została zakazana w czerwcu i usunięta w sierpniu.

Facebook omija tu sklep App Store i płaci użytkownikom – zarówno dorosłym, jak i niepełnoletnim – za ściągnięcie aplikacji Research i umożliwienie jej dostępu do ruchu sieciowego przez konto root w oprogramowaniu telefonu, a co za tym idzie analizę wszystkiego, co dzieje się w telefonie – tłumaczy TechCrunch.

Facebook przyznał w rozmowie z serwisem, że prowadzi program Research, który ma na celu zbieranie danych o nawykach użytkowników.

Firma już od 2016 roku płaciła użytkownikom w wieku 13 do 35 lat do 20 dolarów miesięcznie po zainstalowaniu aplikacji na system iOS lub Android, oraz ewentualne wynagrodzenie za polecenie aplikacji innym użytkownikom.

Po siedmiu godzinach od publikacji Facebook poinformował serwis, że zamknie wersję aplikacji na telefony Apple. Wcześniej jednak producent iPhone’ów ogłosił, że działanie Facebooka stanowiło naruszenie zasad i zablokowało Research. Program ten będzie jednak kontynuowany na telefonach z systemem Android.

>>> Czytaj też: Facebooka czeka sroga kara i być może podział