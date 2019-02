"Zbliżamy się do limitu, jeśli chodzi o procentowy udział lekkich samochodów ciężarowych versus aut osobowych. Ten miks jest dziś zbliżony do poziomów 70-30" - mówi Henio Arcangeli Jr., wiceprezes ds. operacyjnych w amerykańskim oddziale Honda Motor Co. "Przynajmniej w najbliższym czasie to będzie prawdopodobnie poziom graniczny."

Wysoka sprzedaż pickupów i sportowych pojazdów użytkowych (SUV-ów) spowodowała, że w zeszłym roku amerykańskie lekkie ciężarówki osiągnęły rekordowy poziom około 70 proc. rynku w USA.

Prognozy Hondy dotyczące amerykańskiego rynku kontrastują jednak z przewidywaniami analityków z IHS Markit. Wynika z nich, że do 2023 roku udział lekkich ciężarówek zbliży się do 75 procent, ponieważ producenci samochodów z Detroit wycofuję się z produkcji wielu swoich sedanów.

