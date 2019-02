Grupa Lotos została strategicznym sponsorem Polskiego Związku Tenisowego



Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos została strategicznym sponsorem Polskiego Związku Tenisowego (PZT). Umowę podpisano w Zielonej Górze, gdzie odbywają się Drużynowe Mistrzostwa Świata Kobiet w Tenisie (Puchar Federacji). Kontrakt obejmuje m.in. wsparcie kobiecej i męskiej reprezentacji Polski oraz wsparcie najmłodszych tenisistów w ramach programu "Dzieciaki do Rakiet by Lotos", podała spółka.

"Wpływ na decyzję koncernu w sprawie podjęcia współpracy z PZT bez wątpienia miały ostatnie sukcesy polskich tenisistów - Magdy Linette, Igi Świątek czy Huberta Hurkacza" - czytamy w komunikacie.

Spółka już wcześniej angażowała się w tę dyscyplinę sportu. Była m.in. sponsorem Agnieszki Radwańskiej czy Narodowego Dnia Tenisa na PGE Narodowym. Teraz koncern liczy, że uda się odkryć kolejne talenty i wesprzeć tych, którzy odnoszą w tenisie konkretne sukcesy, podano.

Zgodnie z kontraktem, Grupa Lotos będzie sponsorem strategicznym kobiecej i męskiej reprezentacji Polski, reprezentacji młodzieżowej i mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Spółka obejmie także sponsoringiem strategicznym Drużynowe Mistrzostwa Świata Kobiet w Tenisie w Zielonej Górze.

Ponadto Lotos będzie sponsorem tytularnym projektu "PZT Lotos Team - Nadzieje Polskiego Tenisa". To program wsparcia najzdolniejszych zawodników stworzony wspólnie przez Lotos oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Tenisiści otrzymają wsparcie finansowe, a w zamian część środków z nagród przeznaczają na szkolenia w ramach TENIS 12 (model przyjęty w czołowych Federacjach Świata).

Umowa obejmuje też sponsoring Narodowego Programu Upowszechniania Tenisa "Dzieciaki do Rakiet by Lotos". Koncern będzie również sponsorem tytularnym Narodowego Dnia Tenisa na PGE Narodowym oraz projektu PZT Lotos Polish Tour.

Logo koncernu znajdzie się na odzieży zawodników i na materiałach związanych z turniejami. Logo pojawi się już na strojach polskich tenisistek, które zagrają w dniach 6-9 lutego w Zielonej Górze w Pucharze Federacji, napisano w komunikacie.

"Współpraca z Polskim Związkiem Tenisowym będzie przebiegać na wielu polach i ma dla nas duże znaczenie. Cieszymy się, że jako Grupa Lotos możemy angażować się w ważne dla Polaków kwestie, a taką niewątpliwie jest sport. Wszyscy liczymy na sukcesy polskich tenisistów, którzy reprezentują nasz kraj na światowych kortach. Przez lata zachwycała nas gra Agnieszki Radwańskiej, teraz mamy nadzieję, że tak jak w przypadku skoczków narciarskich po zakończeniu kariery przez Adama Małysza, tak i teraz pojawią się kolejne tenisowe talenty. Ponadto, współpraca z PZT to budowanie marki Grupy Lotos jako firmy społecznie odpowiedzialnej" - skomentował wiceprezes Lotosu ds. korporacyjnych Jarosław Wittstock, cytowany w komunikacie.

Grupa Lotos od lat jest ambasadorem polskiego sportu. Oprócz reprezentacji Polski w piłce nożnej, wspiera także Polski Związek Narciarski, kierowcę rajdowego Kajetana Kajetanowicza, coroczny wyścig kolarski Tour de Pologne czy Akademicki Związek Sportowy i Akademicką Reprezentację Polski.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)