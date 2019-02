Grupa Kęty chce zakończyć przegląd opcji strategicznych w II kw.



Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty chce zakończyć przegląd opcji strategicznych w II kw. 2019 r., poinformował prezes Dariusz Mańko. Strategię na lata 2020-25 powinna przygotować do końca roku i zaprezentować razem z prognozą na 2020 r.

"Planujemy zakończyć przegląd opcji strategicznych w II kw. tego roku. Jeśli w jego wyniku zapadną jakieś przełomowe decyzje, to będziemy je komunikować" - powiedział Mańko podczas konferencji prasowej.

W innym przypadku prace nad strategią będą toczyć się w II połowie roku.

"Jeśli przełomu nie będzie, to publikację strategii na lata 2020-2025 zakładamy na początku 2020 roku, razem z prognozą na 2020 r." - wskazał prezes.

Wskazał też, że prowadzony przegląd wynika z refleksji nad tym, jak urosła Grupa Kęty i jak radzi sobie z funkcjonowaniem na rynku. Ma odpowiedzieć na pytania m.in. o tendencje rynkowe i wyzwania, a także o kształt przyszłego funkcjonowania grupy.

Grupa Kęty rozpoczęła przegląd opcji strategicznych, mający na celu opracowanie strategii rozwoju na najbliższe lata, pod koniec stycznia br. Zarząd zamierza m.in. dokonać przeglądu posiadanych przez grupę aktywów i obszarów działalności pod kątem ich znaczenia dla długoterminowych celów strategicznych, mając na uwadze interes akcjonariuszy.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2017 r. miała 2,66 mld zł skonsolidowanych przychodów.

