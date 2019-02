Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na marzec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 52,27 USD, po zniżce o 0,70 proc.

Brent w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 61,31 USD za baryłkę, po spadku ceny o 0,52 proc.

Inwestorzy mieli nadzieję, że w niedługim czasie uda się - jeśli nie rozwiązać to przynajmniej załagodzić - konflikt handlowy USA-Chiny.

Przedstawiciel handlowy USA Robert Lighthizer i sekretarz skarbu Steven Mnuchin w przyszłym tygodniu udają się do Pekinu, gdzie mieli przygotować grunt przed spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Chi Xi Jinpingiem jeszcze w tym miesiącu.

Nieubłaganie zbliża się 1 marca - ostateczny termin, aby osiągnąć rozwiązanie w sprawie handlu pomiędzy USA i Chinami. W przeciwnym wypadku USA podwyższą cła na chińskie towary o wartości 200 mln USD do 25 proc. z obecnych 10 proc.

Tymczasem prezydent USA poinformował w czwartek, że nie spotka się z Jinpingiem przed 1 marca.

Na pytanie dziennikarzy, czy Trump spotka się z Xi w tym miesiącu, prezydent USA odpowiedział: "Nie". Potem dodał: "Mało prawdopodobne", a zakończył: "Może spotkamy się później".

Na rynkach rosną więc obawy, że nie uda się osiągnąć porozumienia pomiędzy Waszyngtonem, a Pekinem przez upływem ustalonych wcześniej 90 dni "rozejmu handlowego".

Na dodatek w czwartek Komisja Europejska obniżyła swoje prognozy PKB dla strefy euro i jej największych gospodarek i ostrzegła, że Brexit i spowolnienie w chińskiej gospodarce mogą spowodować, że prognozy dla eurolandu będę jeszcze słabsze.

"Rosnący pesymizm co do dalszych losów wojny handlowej przyczynia się do spadków na giełdach akcji i rynkach surowców" - mówi Satoru Yoshida, analityk rynku towarowego w Rakuten Securities Inc.

"Na razie +konsumpcja+ ropy nie spada, ale pogarszające się wskaźniki makro sugerują, że popyt na surowiec może się w przyszłości pogorszyć" - dodaje.

W tym tygodniu ropa w USA staniała do tej pory o niemal 3 dolary.