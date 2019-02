mPay wygrał przetarg na obsługę płatności za parkowanie w Warszawie



Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - Warunki zaoferowane przez mPay okazały się najlepsze w zakończonym przetargu na płatności mobilne w warszawskiej strefie płatnego parkowania, podała spółka. System mPay pozwala kierowcom m.in. wybierać spośród czterech metod parkowania, korzystać z geolokalizacji oraz dokonywać płatności bez potrzeby pamiętania o zasilaniu elektronicznej portmonetki.

"mPay pozwala zapłacić za parkowanie kartą płatniczą i zlokalizować samochód na podstawie współrzędnych GPS. Usługę parkowania opracowaliśmy w ubiegłym roku od nowa, aby dostosować się do obecnych oczekiwań klientów i maksymalnie uprościć parkowanie przez komórkę. mPay jest pierwszą w Polsce firmą, która wprowadziła płatności mobilne na skalę masową. Mamy ogromne doświadczenie zdobyte w wielu miastach i od lat działamy również w Warszawie, m.in. jako operator płatności za bilety komunikacji miejskiej" - powiedział prezes Krzysztof Hejduk, cytowany w komunikacie.

Aplikacja mPay umożliwia opłacenie parkowania na czas, na kwotę oraz bez limitu. Można podłączyć do niej kartę płatniczą, co pozwala uniknąć konieczności pamiętania o zasileniu tzw. elektronicznej portmonetki. Aplikacja jest darmowa i dostępna na telefony z systemami Android oraz iOS, podano również.

mPay zadebiutował na rynku w 2003 r. i jest najdłużej działającym w Polsce systemem płatności przez telefon komórkowy. Aplikacja mPay umożliwia m.in. kupowanie biletów komunikacji miejskiej, regulowanie należności za parkowanie czy zasilanie telefonicznych kont prepaid za pomocą smartfona lub tabletu. Od 2007 r. mPay SA jest koncesjonowanym agentem rozliczeniowym, uprawnionym do procesowania transakcji realizowanych za pomocą urządzeń mobilnych. Inwestorem strategicznym mPay S.A. od 2013 r. jest Grupa "LEW" S.A.

(ISBnews)