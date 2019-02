Catamarans przygotowuje się do wejścia na rynek NewConnect





Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - Catamarans, spółka realizująca projekt budowy floty katamaranów przeznaczonych na czarter na Seszelach, przygotowuje się do wejścia na rynek NewConnect, poinformował ISBnews prezes Paweł Sidorko.



"Dajemy inwestorom możliwość uczestniczenia w projekcie budowy własnej floty katamaranów z przeznaczonych na czarter na Seszelach. Są to jednostki o długości ponad 14 metrów, bardzo dobrych cechach nautycznych o bardzo bogatym wyposażeniu hotelowym. Są to obecnie najchętniej wynajmowane jednostki przez osoby z niewielkim doświadczeniem żeglarskim, ponieważ pozwalają wypoczywać w komfortowych warunkach w każdym miejscu, w którym w danym momencie jednostka się znajduje. Turystyka jachtowa będzie w skali globalnej rozwijała się w tempie ponad 5% przez najbliższe lata. Najbardziej dynamiczną częścią rynku czarterów są katamarany" - powiedział ISBnews Sidorko.



"Spółka przygotowuje się do pierwszej publicznej emisji akcji na NewConnect. Obecnie dzięki pieniądzom pozyskanym z programu unijnego (4-stock) kończymy przygotowywanie dokumentów ofertowych. Spółka ponadto zakupiła 50% udziałów w firmie EasYachting, która pozyskała dotacje w formie 'bonu na innowacje' na rozwiązanie IT służące do organizacji eventów żeglarskich i motorowodnych. Platforma WEB i koncept aplikacji uzyskał bardzo wysoką ocenę PARP podczas weryfikacji wniosku o dofinasowanie" - dodał prezes.



Wskazał też, że operator już wstępnie zakontraktował flotę katamaranów. Spółka ma je kupić w II kw. 2019 roku i już w tym czasie będzie uzyskiwać przychód pomimo tego, że katamarany będą przygotowywane do wydania w III kwartale lub na początku IV kwartału 2019 roku. "Spółka celuje w osiągnięcie progu rentowności już w 2020 r." - zaznaczył Sidorko.



Catamarans działa jako armator jachtów na rosnącym rynku czarterów katamaranów w popularnych destynacjach turystycznych. Docelowo planuje przekazanie floty profesjonalnemu operatorowi z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu czarterem oraz wdrożenie aplikacji mobilnej dla czarterujących jachty.



"Czartery jachtów, w tym szczególności jachtów wyższej klasy, są mocno odporne na wahania koniunktury w gospodarce i w turystyce. Będziemy mieć przewagę dzięki wykorzystaniu Big Data o czarterach i żeglarzach. Zespół Catamarans oraz podmiotów współpracujących ze spółką posiada unikalną wiedzę i doświadczenie, w tym wiedzę o rynku czarterów na Seszelach, a model biznesu umożliwia zmianę lokalizacji w zależności od aktualnych trendów na rynku czarterów jachtów" - stwierdził szef spółki.



