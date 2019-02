mBank: Orange Finanse zmieni nazwę na Kompakt Finanse, projekt będzie wygaszany



Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - Orange Finanse 15 kwietnia br. zmieni nazwę na Kompakt Finanse. Projekt nie będzie dalej rozwijany, a klienci otrzymają możliwość przejścia na główną platformę bankowości elektronicznej i mobilnej mBanku, podał bank.

W czerwcu ub. roku mBank ogłosił, że z końcem 2018 roku zakończy współpracę z Orange w ramach projektu Orange Finanse.

"W pierwszej kolejności, 15 kwietnia, zmianie ulegnie nazwa platformy - nowa to Kompakt Finanse, produkty bankowe dostarcza mBank. Strona informacyjna banku oraz serwis dostępne będą odtąd pod adresem: www.kompaktfinanse.pl. Nie zmienią się identyfikator, hasła dostępu do banku, sposób logowania oraz funkcjonalność serwisu. Klienci będą mogli się do niej zalogować tak, jak dotychczas" - czytamy w komunikacie.

mBank postanowił, że nie będzie dalej rozwijał projektu pod nową nazwą - Kompakt Finanse. Będzie on stopniowo wygaszany.

"Klienci korzystający z tej platformy otrzymują specjalną ofertę przeniesienia na główną platformę bankowości elektronicznej i mobilnej mBanku - również ci, posiadający kredyty. W mBanku będą mogli z nich korzystać na dotychczasowych zasadach (z identycznym limitem i takim samym lub niższym oprocentowaniem). W zależności od aktywności klienta bank wypłaci też bonus za samo przeniesienie produktów. W przypadku karty kredytowej będzie to minimum 50 zł, a za transfer konta osobistego nawet 260 zł" - czytamy także.

W związku z zakończeniem rozwoju platformy, zostanie też wyłączona dotychczasowa aplikacja mobilna. Dodatkowo, bank będzie rozwiązywać umowy z klientami niezainteresowanymi przejściem na główną platformę mBanku.

Na koniec 2018 roku z platformy korzystało ponad 412 tys. osób. Około 80 tys. z nich jest jednocześnie klientami mBanku. Bank podał także, że w ostatnim kwartale, przynajmniej raz w miesiącu, do elektronicznych systemów banku zalogowało się niecałe 10% wszystkich klientów.

Orange Polska i mBank ruszyły z ofertą usług finansowych pod marką Orange Finanse w październiku 2014 r. Wówczas prezes mBanku Cezary Stypułkowski informował, że bank liczy na nawet 1 mln klientów w ciągu trzech lat dzięki uruchomieniu Orange Finanse. Wskazał wtedy także, że potencjał przychodowości projektu sięga kilkuset milionów złotych rocznie w trzecim roku funkcjonowania, zakładając, że osiągnie on poziom zbliżony do osiąganego na ówczesnej bazie klientów.

W lipcu ub. roku prezes mBanku poinformował, że "założenia projektu Orange Finanse nie zrealizowały się, a kluczowym elementem był niski stopień aktywności pozyskiwanych klientów".

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 145,75 mld zł na koniec 2018 r.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

