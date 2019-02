KNF wydała zgodę na przejęcie TUW przez InterRisk TU oraz WSW



Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na nabycie ponad 50% udziałów Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) bezpośrednio przez InterRisk TU i pośrednio przez Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung Vienna Insurance Group (WSW), podała KNF.

"Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia udziałów Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 'TUW' z siedzibą w Warszawie w liczbie zapewniającej osiągnięcie jednej piątej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i jednej drugiej w kapitale zakładowym bezpośrednio przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie i pośrednio przez Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein – Vermögensverwaltung Vienna Insurance Group z siedzibą w Wiedniu" - czytamy w komunikacie.

