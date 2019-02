ABC Data: Cena w wezwaniu jest godziwa dla akcjonariuszy



Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Zarząd ABC Data, po uzyskaniu opinii przez zewnętrznego biegłego, firmę mCorporate Finance, przedstawił stanowisko, z którego wynika, że cena 1,3 zł za akcję spółki, ogłoszona w wezwaniu Grupy ALSO Holding oraz Grupy MCI, jest godziwa dla akcjonariuszy z finansowego punktu widzenia, podała spółka.

Zarząd ABC Data poinformował w stanowisku, że po uzyskaniu informacji o cenie 1,3 zł w wezwaniu, która po przemnożeniu przez ogólną liczbę akcji spółki daje kwotę istotnie niższą od wartości kapitału własnego ABC Data, powziął wątpliwości co do tego, czy zaproponowana cena odpowiada wartości godziwej akcji.

"W celu wyjaśnienia i wyeliminowania wątpliwości zarząd zwrócił się do zewnętrznego podmiotu (biegłego), tj. mCorporate Finace, o sporządzenie opinii odnośnie do adekwatności oferowanej w wezwaniu ceny" - czytamy w komunikacie.

Z opinii mCorporate Finance wynika, że cena jest godziwa dla akcjonariuszy z finansowego punktu widzenia.

21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 15 lutego do 18 marca 2019 roku.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE. Działa bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2010 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)