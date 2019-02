Ruszyły konkursy na funkcję prezesa i członków zarządu GA Puławy





Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Azoty Puławy ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcje członków zarządu spółki, w tym prezesa i wiceprezesów, podała spółka.



"Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane będzie dla wyboru całego składu zarządu spółki nowej kadencji. Liczbę członków zarządu nowej kadencji rada nadzorcza określi wraz z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego, uwzględniając jego wyniki" - czytamy w komunikacie.



Kandydaci do zarządu GA Puławy muszą m.in. posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych.



Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów upływa 28 lutego 2019 r. (decyduje data doręczenia zgłoszenia na adres spółki). Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu postępowania rada nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od 15 marca 2019 r. w Warszawie, podano także.



Obecnie w skład zarządu GA Puławy wchodzi prezes Krzysztof Bednarz, wiceprezesi Krzysztof Homenda, Izabela Małgorzata Świderek i Anna Zarzycka-Rzepecka oraz członek zarządu Andrzej Skwarek.



Grupa Azoty Puławy jest częścią grupy kapitałowej Grupa Azoty.



Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.



(ISBnews)