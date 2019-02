Bank Handlowy chce zwiększyć liczbę klientów detalicznych o 50% do 2021 r.



Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Bank Handlowy chce zwiększyć liczbę klientów o 50% w perspektywie 2021 roku i udzielić im 2 mld zł nowych kredytów, poinformował prezes Sławomir Sikora.

"Naszą ambicją jest zwiększyć o 50% liczbę klientów detalicznych i udzielić 2 mld zł nowych kredytów detalicznych do 2021 roku" - powiedział Sikora podczas konferencji prasowej.

"Nie planujemy akwizycji. Będziemy budowali oferty w połączeniu z naszymi klientami biznesowymi. Przyszłość należy do partnerstwa. Do tego będzie służyła transformacja cyfrowa" - dodał.

Prezes poinformował, że liczba klientów kartowych banku wynosi prawie 700 tys. klientów.

Sikora podał też, że celem banku jest wzrost przychodów średniorocznie o 8%, co pozwoli uniezależnić się od zmiennych składowych przychodów.

"W I półroczu chcemy wdrożyć technologię, która w oparciu o dowód i wyciąg bankowy będzie w stanie udostępnić środki nawet nowym klientom. Całość zostanie zrobiona w formie automatycznej - od weryfikacji dokumentów i zarobków online po identyfikację biometryczną opartą o żywe zdjęcie" - zapowiedział prezes.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)