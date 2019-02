Onico miało 0,97 mln zł zysku netto, 0,91 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.



Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Onico odnotowało 0,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2018 r. wobec 0,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 0,91 mln zł wobec 7,86 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 754,9 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 802,36 mln zł rok wcześniej.



W I-IV kw. 2018 r. spółka miała 7,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 20,06 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3,05 mld zł, w porównaniu z 2,81 mld zł rok wcześniej.

"Mimo trudnej sytuacji na bardzo konkurencyjnym rynku i funkcjonowania pod silną presją cenową ze strony największych podmiotów, Grupa Onico wypracowała w całym 2018 roku tylko nieznacznie niższy niż rok wcześniej zysk z działalności operacyjnej na poziomie 23,55 mln zł (24,47 mln zł w 2017 roku)" - czytamy w komunikacie spółki.

W ocenie zarządu Onico głównym celem stawianym przed grupą kapitałową na kolejne okresy jest poprawa marż w poszczególnych segmentach sprzedaży. Najważniejsze z nich to sprzedaż LPG i paliw, głównie oleju napędowego, podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2018 r. wyniósł 6,23 mln zł wobec 18,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Onico to warszawska spółka, będąca jednym z największych niezależnych importerów paliw do Polski. Zajmuje się obrotem zwłaszcza LPG, ON i biopaliwami. Od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)