Na nieco ponad pięć tygodni przed planowanym wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE firmy po obu stronach kanału La Manche nie mają pewności, jak będzie wyglądało prowadzenie przez nich biznesu po brexicie. Kampania, z którą KE właśnie wystartowała, ma pomóc chcącym prowadzić handel z Wielką Brytanią po 30 marca, by uniknęli poważnych zakłóceń w działalności.

"W miarę, jak zbliża się 29 marca, rośnie ryzyko brexitu bez porozumienia. Komisja Europejska i krajowe organy celne dokładają wszelkich starań, by móc wprowadzić kontrole przepływu towarów między UE a Zjednoczonym Królestwem. Jest to konieczne do ochrony naszych konsumentów i rynku wewnętrznego" - oświadczył w poniedziałek komisarz UE ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici.

KE przygotowała dla firm specjalny "Przewodnik celny", w którym tłumaczy, że od 30 marca wobec przedsiębiorstw handlujących z podmiotami z Wielkiej Brytanii będą miały zastosowanie formalności celne, a więc trzeba będzie dokonywać zgłoszeń, a organy celne mogą żądać gwarancji na poczet potencjalnych lub istniejących długów celnych.

Bez okresu przejściowego określonego w umowie o wyjściu stosunki handlowe ze Zjednoczonym Królestwem od 30 marca podlegać będą ogólnym zasadom WTO. Nie będzie przy tym żadnych preferencji wynikających z tego, że Wielka Brytania była członkiem UE.

Niektóre towary wwożone na terytorium UE ze Zjednoczonego Królestwa mogą być objęte zakazami lub ograniczeniami, co oznacza, że mogą być konieczne pozwolenia na przywóz lub wywóz. Co więcej, pozwolenia na przywóz i wywóz wydane przez władze Wielkiej Brytanii nie będą już obowiązywały w UE (UE-27).

KE przyznaje, że nie da się całkowicie złagodzić wpływu, jaki miałby scenariusz zakładający brak porozumienia, jednak ma nadzieję, że kampania pomoże w dotarciu do firm w UE, które odczułyby negatywne skutki chaotycznego brexitu.

"Dużo zależy od tego, czy przedsiębiorstwa prowadzące handel ze Zjednoczonym Królestwem będą na bieżąco z przepisami celnymi, które w przypadku braku porozumienia zaczną obowiązywać od pierwszego dnia po brexicie" - podkreślił Moscovici.

Aby im pomóc, KE przygotowała też prostą listę kontrolną składającą się z pięciu punktów, która informuje przedsiębiorców, jakie działania powinni podjąć. Chodzi np. o zarejestrowanie się w urzędzie celnym, czy ocenę zdolności magazynowych i ludzkich. Materiały opublikowane w ramach kampanii są dostępne we wszystkich językach UE.

W państwach członkowskich, w tym w Polsce, od dłuższego czasu prowadzone są prace przygotowawcze, których celem jest zapewnienie, by wszystko w obszarze infrastruktury celnej i logistyki było gotowe na wypadek spełnienia się scenariusza zakładającego brak porozumienia.

Ratyfikacja umowy dotyczącej wyjścia Wielkiej Brytanii z UE cały czas stoi pod znakiem zapytania. Jeśli porozumienie, na które zgodziła się premier Wielkiej Brytanii Theresa May, nie zyska poparcia w Izbie Gmin, prawo UE przestanie obowiązywać w stosunku do Zjednoczonego Królestwa i na terenie tego państwa od 30 marca 2019 roku.

W takim przypadku towary pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa lub do niego przywożone będą traktowane jako przywóz z / wywóz do państwa trzeciego. Oznacza to stosowanie formalności i kontroli celnych zarówno przy przywozie jak i wywozie. Cło, VAT i akcyza będą pobierane przy przywozie, a wywóz do Zjednoczonego Królestwa będzie zwolniony z podatku VAT.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)