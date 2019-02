Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,03 proc., do 25 891,32 pkt. S&P 500 wzrósł 0,15 proc. i wyniósł 2779,76 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,19 proc. do 7486,77 pkt.

We wtorek rozpoczyna się kolejna runda negocjacji handlowych między USA a Chinami. Po ubiegłotygodniowym spotkaniu w Pekinie, w tym tygodniu przedstawiciele obu stron spotkają się w Waszyngtonie. W czwartek i piątek wicepremier Chin Liu He spotka się z przedstawicielem handlowym USA Robertem Lighthizerem i sekretarzem skarbu Stevenem Mnuchinem.

Doniesienia po wcześniejszych rozmowach wskazują, że oba kraje znalazły płaszczyznę porozumienia w kwestii zmniejszenia nadwyżki w handlu Chin z USA, dzięki większej liczbie zakupów. Kwestie sugerowanej przez USA kradzieży własności intelektualnej, a także dotacji udzielanych przez Pekin krajowym firmom pozostają nierozwiązane. Chiny zaprzeczają oskarżeniom o kradzież technologii.

Prezes Saxo Banku Steen Jakobsen ocenił we wtorkowym wywiadzie dla Bloomberg TV, że rynki zbyt optymistycznie podchodzą do możliwości porozumienia między USA a Chinami.

"Będziemy mieli pewne pyrrusowe zwycięstwo, na które obie strony będą się powoływać, przedłużając rozejm w konflikcie handlowym. Jednak nie będzie miało ono rzeczywistego wpływu na osiągnięcie porozumienia" - powiedział Jakobsen.

USA i Chiny mają teoretycznie czas do 1 marca - wtedy przypada ostateczny termin, do którego należałoby osiągnąć rozwiązanie w sprawie handlu pomiędzy USA i Chinami. W przeciwnym razie USA mogą podwyższyć cła na chińskie towary o wartości 200 mln USD do 25 proc. z obecnych 10 proc.

W zeszłym tygodniu prezydent Trump zasugerował, że jest możliwość przesunięcia terminu końca moratorium poza 1 marca, jeśli w negocjacjach będą widoczne postępy.

"Choć wydaje się prawdopodobne, że Trump przedłuży termin zakończenia rozejmu w konflikcie handlowym, aby uniknąć załamania trwających obecnie negocjacji, nie można tego przyjąć za pewnik" – powiedział Christopher Granville, dyrektor zarządzający światowymi badaniami politycznymi w TS Lombard.

Natomiast przedstawiciele chińskiej administracji krytykowali w poniedziałek amerykańskie ostrzeżenia ws. wykorzystywania produktów Huawei do szpiegostwa lub cybersabotażu ze strony chińskich władz.

Założyciel chińskiego koncernu telekomunikacyjnego Huawei Ren Zhengfei ostrzegł we wtorek, że "nie ma sposobu, który pozwoliłby Stanom Zjednoczone zniszczyć" jego firmę, zapowiadając gotowość dostosowania się do zmieniającego rynku i zwiększone inwestycje poza USA.

"Jeśli gospodarka będzie się rozwijać zgodnie ze scenariuszem, który przedstawiłam jako najbardziej prawdopodobny, stopa funduszy federalnych może wymagać podniesienia ponad obecne poziomy" - powiedziała Mester, reprezentantka jastrzębiego skrzydła Rezerwy Federalnej, która nie ma głosu w FOMC w 2019 r.

"Sytuacja w gospodarce jest dynamiczna i przyszła ścieżka polityki monetarnej będzie zależna od tego, jak warunki gospodarcze i finansowe zmieniają się z biegiem czasu" - dodała.

W środę o 20.00 czasu polskiego zostaną opublikowane protokoły z ostatniego posiedzenia FOMC.

Akcje Walmart zyskiwały we wtorek 3,5 proc. - firma podała w raporcie kwartalnym, że skorygowany zysk na akcję wyniósł w IV kwartale 2018 r. 1,41 USD. Oczekiwano 1,34 USD. Firma podała, że sprzedaż podczas okresu świątecznego była najlepsza od dekady.

"Główne indeksy giełdowe w USA zaczęły odzyskiwać długoterminową średnią cenę" - napisał JC O'Hara, główny technik rynkowy w MKM Partners. Dodał, że ponad połowa spółek S&P 500 jest powyżej swojej średniej kroczącej z 200 dni. (PAP)