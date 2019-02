Konsorcjum Stali odnotowało 42,35 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r. wobec 42,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy 1 818,32 mln zł przychodów (co oznacza wzrost o 295,75 mln zł r/r), podała spółka, przedstawiając wstępne szacunkowe wyniki. >>>>

Orange Polska odnotowało 10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. według metodologii MSSF15 wobec 60 mln zł straty rok wcześniej według MSR18, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. według MSSF18 to 190 mln zł. >>>>

Orange Polska prognozuje w 2019 roku EBITDAaL wyższy niż w 2018 roku (wg danych porównywalnych), podała spółka. W 2018 r. EBITDAaL (ang. EBITDA after leases; dane porównywalne, nieadytowane) wyniósł 2 811 mln zł. >>>>

Orange Polska oczekuje wzrostu przychodów w 2019 roku wobec 11 101 mln zł uzyskanych w 2018 roku, podała spółka. Operator podkreśla, że w ujęciu porównywalnym (wg nowo wdrożonej metodologii MSSF 16), przychody w 2018 r. utrzymały się na takim samym poziomie, co w poprzednim roku. >>>>

Orange Polska planuje w tym roku nakłady inwestycyjne na poziomie 2-2,1 mld zł w 2019 r., podała spółka. W 2018 r. skorygowany capex (wg MSSF 15) wyniósł 2,25 mld zł, a wg nowo wdrożonej metodologii MSSF 16 sięgnął 2,11 mld zł. >>>>

Orange Polska oczekuje spadku długu netto w relacji do nowo wdrożonej miary EBITDAaL (ang. EBITDA after leases) w 2019 roku, podał operator. >>>>

Orange Polska może powrócić do wypłacania dywidend w 2021 r., poinformował prezes Jean-François Fallacher, podkreślając, że to stwierdzenie nie oznacza, iż operator ma już takie plany. >>>>

Asseco South Eastern Europe odnotowało 19,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 18,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Rada nadzorcza Asseco South Eastern Europe, zgodnie z rekomendacją zarządu przedstawioną na posiedzeniu rady nadzorczej spółki, podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 w wysokości 0,52 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>

Lobexim - spółka zależna Grupy British Automotive Holding (BAH) - podpisał 5-letnią umowę franczyzową z firmą SurPrice Rent A Car, podał BAH. W jej ramach prowadzona będzie działalność wypożyczalni aut w Polsce pod marką SurPrice Car Rentals Polska, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych portów lotniczych w kraju. >>>>

Zarząd CCC w ramach wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostkowego sprawozdania finansowego spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CCC za 2018 r. powziął wiedzę o możliwej konieczności ujęcia w tych sprawozdaniach finansowych rezerw i odpisów. Przewidywany wpływ na wynik finansowy za 2018 r. spowodowany ujęciem ww. rezerw i odpisów w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym wyniesie ok. 79 mln zł, natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CCC wyniesie łącznie ok. 68 mln zł. >>>>

Do końca okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Awbudu, tj. do 20 lutego br., nie ziścił się żaden spośród warunków zastrzeżonych w punkcie 30 wezwania, mimo to Abadon Real Estate podjął decyzję o nabyciu akcji Awbudu, poinformowała spółka. >>>>

PrimeBit Games podjął strategiczną decyzję o podjęciu prac nad przeportowaniem trzech gier: "Dark Tower", "Inside Grass", "CaveMan Chuck" na platformę Nintendo Switch, podała spółka. >>>>

Orbis odnotował 363,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. (według MSSF 15) wobec 232,39 mln zł zysku rok wcześniej (według MSR 18), podała spółka w raporcie. >>>>

- Orbis nadal zalicza akwizycje hoteli do swoich priorytetów, choć przyznaje, że wysokie ceny na rynku im nie sprzyjają. Dlatego spółka jest skłonna więcej inwestować w renowację istniejących hoteli, zwłaszcza gdy widzi szanse na szybki zwrot kapitału, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Marcin Szewczykowski. Nakłady inwestycyjne na remonty i modernizacje podtrzymuje zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na poziomie 150-170 mln zł w 2019 r. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Fundacja Startup Hub Poland zaprosiły do Polski zagraniczne startupy oferujące innowacyjne rozwiązania dla branży energetycznej, podało PGNiG. W inauguracji programu Poland Prize wzięło udział osiem startupów. >>>>

mBank wypowiedział umowę kredytu spółce GetBack w restrukturyzacji w związku z brakiem spłaty w terminie należnej kwoty i odsetek, podał GetBack. >>>>

Hitachi Capital Polska podwyższył cenę w wezwaniu na akcje Prime Car Management (PCM) do 22,25 zł za walor z 18,05 zł, podała spółka. Inwestorzy mogą składać zapisy do sprzedaży akcji PCM w wezwaniu ogłoszonym przez Hitachi Capital Polska do 22 lutego br. >>>>

Sąd apelacyjny uwolnił ubezpieczyciela od zarzutu nielegalnego podziału rynku z Maximus Brokerem i sankcji w wysokości 56,6 mln zł - informuje czwartkowy "Puls Biznesu". >>>>

Tauron Polska Energia podpisał z konsorcjum Budimeksu i Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe umowę o wartości ponad 58 mln zł brutto na dostosowanie Elektrowni Łaziskach do konkluzji BAT, podała spółka. >>>>

LC Corp przekroczy próg 200 tys. m2 oddanej do użytku powierzchni komercyjnej w III kwartale 2019 roku, wynika z wypowiedzi dyrektora Działu Komercjalizacji LC Corp Piotra Pirogowicza. LC Corp podpisał 32 umowy najmu 32 900 m2 powierzchni biurowej w 2018 r., co stanowi nowy rekord dla spółki. >>>>

Zarząd Impela będzie rekomendował radzie nadzorczej i akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r, poinformowała spółka. >>>>

Zarząd BBI Development podjął uchwałę o przeprowadzeniu emisji nowych, niezabezpieczonych obligacji serii BBI0222 o wartości nominalnej 15 mln zł, w ramach istniejącego programu, podała spółka. Celem emisji jest refinansowanie części obligacji zapadających w lutym br. >>>>

Sąd rejonowy w Białymstoku zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli w ramach postępowania sanacyjnego Vistal Pref w restrukturyzacji, spółki zależnej Vistalu Gdynia, podał Vistal. >>>>